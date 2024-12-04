Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.

Для вирішення цієї проблеми Росія направила в Курську область генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача Ленінградського воєнного округу з питань ресурсного забезпечення. Він розпорядився видати північнокорейським військовим індивідуальні пайки з запасів продовольства 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

“Держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту”, додали у ГУР.