Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.
Для вирішення цієї проблеми Росія направила в Курську область генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача Ленінградського воєнного округу з питань ресурсного забезпечення. Він розпорядився видати північнокорейським військовим індивідуальні пайки з запасів продовольства 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.
“Держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту”, — додали у ГУР.
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