Військовослужбовці з Північної Кореї, які були направлені на війну в Україну у складі російської армії, почали скаржитися на недостатній обсяг їжі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.

Для вирішення цієї проблеми Росія направила в Курську область генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача Ленінградського воєнного округу з питань ресурсного забезпечення. Він розпорядився видати північнокорейським військовим індивідуальні пайки з запасів продовольства 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.