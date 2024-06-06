Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
«6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено.
«Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії», – підкреслили в ГУР.
Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Чорноморській акваторії цієї ночі знищений ще один ворожий корабель.
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