Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

«6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено.

«Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії», – підкреслили в ГУР.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Чорноморській акваторії цієї ночі знищений ще один ворожий корабель.