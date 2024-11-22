Сухопутна частина ворожого угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч російських військовослужбовців ЗС РФ.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадимом Скібіцьким, передає Інтерфакс-Україна.

“Майже 580 тисяч – це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях”, – зазначив Скібіцький.

Генерал-майор уточнив, що ця цифра включає російських військовослужбовців, які розміщені у Курській області.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 35 тисяч військових росгвардії.