Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадимом Скібіцьким, передає Інтерфакс-Україна.
“Майже 580 тисяч – це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях”, – зазначив Скібіцький.
Генерал-майор уточнив, що ця цифра включає російських військовослужбовців, які розміщені у Курській області.
Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 35 тисяч військових росгвардії.
- Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою комплексу “Кєдр”
- Уражено командний пункт угруповання “Сєвєр” в РФ, — ГУР
- “Полоненого одразу двохсоть”, – ГУР перехопило накази російського командування