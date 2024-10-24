Анонімні акаунти в Telegram шукають людей, готових за гроші взяти участь у акціях, метою яких є дискредитація військово-політичного керівництва країни, зокрема спецслужб.

Про це повідомили в Головному правлінні розвідки.

Зазначається, що тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити “картинку” з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України

За даними ГУР, такі заходи готують у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.