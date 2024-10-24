Про це повідомили в Головному правлінні розвідки.
Зазначається, що тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити “картинку” з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України
За даними ГУР, такі заходи готують у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
“Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах”, — йдеться у повідомленні.
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