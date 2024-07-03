Про це розповіли представники ГУР та Легіону «Свобода росії».

У Легіоні розповіли, що у 2023 році на зв’язок із ними через проєкт ГУР «Хочу жить» вийшов чинний тоді військовий РФ на псевдо Гога. Він, будучи військовим Балтійського флоту РФ, мав допуск до держтаємниці.

Як передає «Радіо Свобода», Гога підпалив зсередини один із найсучасніших ракетних катерів російського флоту та викрав таємні документи.

«Протягом тривалого часу, із загрозою для власного життя він надавав Легіону важливу інформацію. Після того як перебування на кораблі та подальша робота на користь сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв’язку та автоматизації», — розповіли у Легіоні.

Разом із таємними документами Гогу з території РФ вивели українські спецслужбовці, кажуть в ГУР.

Зазначимо, «Серпухов» — це малий ракетний корабель проєкту «Буян-М». Це п’яте судно з цієї серії. Корабель почали споруджувати у 2013 році, а спустили на воду у 2015-му. Корабель «Серпухов» здатен нести різноманітне озброєння, включно з крилатими ракетами «Калібр» чи надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс».