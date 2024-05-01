Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про орієнтовні запаси в РФ ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69, а також динамку їхнього виробництва.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит видання “Армія Inform“.

Зокрема, станом на кінець квітня 2024 року, за оцінками управління, на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”. При цьому, як повідомляє розвідка, темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М “Онікс”/”Онікс-М” – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 “Калібр” – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.

Нагадаємо, початку квітня представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомляв, що в РФ залишається близько 950 ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів.