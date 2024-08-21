Росіяни готують нові пропагандистські операції проти України в країнах Євросоюзу, в Італії вже проводяться "потужні інформаційні заходи".

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, передає видання LB.ua.

За його словами, РФ готує нові пропагандистські операції проти України у державах ЄС – і вже зараз проводить “потужні інформаційні заходи” в Італії.

У цій країні Росія використовує своїх поплічників – так званих “журналістів” з тимчасово окупованих територій України, котрі поширюють пропагандистські матеріали на користь загарбників, зазначив Скібіцький.

Йдеться про презентацію різних “художніх і документальних книжок” про буцімто злочини України на території Донеччини та Лугащини, пояснив розвідник.

Окрім цього, додав він, росіяни активно збирають інформацію на окупованій території про українську військову діяльність та використовують багато майданчиків, щоб розповсюджувати свою пропаганду у Європі через медіа та проросійських діячів.

Зокрема, впродовж цілого року парламентська комісія Державної думи РФ “збирала доказову базу” щодо ставлення України до дітей – і ГУР очікує, що це все Росія “буде вивалювати” міжнародній спільноті, аби насамперед виправдати свою збройну агресію.

Раніше, у 2023 році, італійський художник Jorit створив пропагандистський мурал у тимчасово окупованому Маріуполі. А на початку 2024-го в італійському місті Модена планувалася російська виставка про те, що Маріуполь нібито “швидко та якісно відновлюється” після окупації. Захід скасували після втручання українського Міністерства закордонних справ.