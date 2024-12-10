Росія здійснює масштабний вивід своїх військових сил із Сирії, організувавши серію рейсів військово-транспортних літаків і задіявши кораблі військово-морського флоту.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Війська, техніка та озброєння вивозяться з авіабази Хмеймім, основні маршрути проходять через аеродроми “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Приволзький”.

“У порту Тартуса здійснюється демонтаж обладнання, а для гарантування безпеки відправлено сотні російських спецназівців”, – йдеться у повідомленні.

На додаток до літаків, до операції залучені десантні кораблі Північного флоту, включно з “Олександром Шабаліним” і “Іваном Ґреном”.

Імовірно, російська сторона сподівається домовитися з антиурядовими угрупованнями Сирії про безпечний вихід із регіону. Серед залишків російського контингенту спостерігаються деморалізація та невдоволення керівництвом, тоді як одна з баз у Сирії перебуває в облозі.