Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Війська, техніка та озброєння вивозяться з авіабази Хмеймім, основні маршрути проходять через аеродроми “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Приволзький”.

“У порту Тартуса здійснюється демонтаж обладнання, а для гарантування безпеки відправлено сотні російських спецназівців”, – йдеться у повідомленні.

На додаток до літаків, до операції залучені десантні кораблі Північного флоту, включно з “Олександром Шабаліним” і “Іваном Ґреном”.

Імовірно, російська сторона сподівається домовитися з антиурядовими угрупованнями Сирії про безпечний вихід із регіону. Серед залишків російського контингенту спостерігаються деморалізація та невдоволення керівництвом, тоді як одна з баз у Сирії перебуває в облозі.

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