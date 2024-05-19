Інформаційно-психологічні операції від РФ мають на меті призвести до відкриття внутрішнього фронту в Україні.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав у інтерв’ю Центру протидії дезінформації.

«Всі ІПСО, фейки, пропаганда рашистів мають за кінцеву мету прорив і обвал українського фронту й відкриття внутрішнього фронту. Тому протидія такій гібридній інформаційній агресії є надзвичайно важливою», – зазначив Юсов.

Зокрема, він звернув увагу на намагання окупантів дискредитувати в очах українців не лише військово-політичне керівництво держави, а й образ військового як такий.

Серед таких операцій Юсов назвав кампанії, які мають на меті зрив мобілізації, використання тем військовополонених та цивільних заручників для тиску на суспільство.

«Завдання держави – якісно комунікувати ці речі. Завдання медіа – відповідально ставитися до поширення інформації, громадян – відповідально споживати цю інформацію», – наголосив представник ГУР.

Він закликав українців користуватися верифікованими джерелами інформації, які «не хайпують на «гарячих» заголовках і біді людей».