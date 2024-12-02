У Сирії спостерігається активне загострення конфлікту між опозиційними силами та урядом Башара Асада, якого підтримує Росія. Внаслідок військових поразок російські війська змушені залишати ключові позиції у країні, включаючи столиці та військові бази.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що російський контингент покинув Хаму, евакуювавшись на авіабазу “Хмеймім”. У Хомсі, Хамі та Сувейді спостерігаються міські бої, а в Дамаску почалися збройні заворушення.

“Ситуація вийшла з-під контролю режиму Башара Асада. Російські військові та дипломати змушені терміново залишати Дамаск”, – повідомляють у ГУР.

Окрім того, російські війська покинули базу в Хан-Шейхуні, залишивши значну кількість техніки та озброєння. Пізніше російська авіація завдала ударів по цьому району, ймовірно, з метою знищення залишеного майна, яке перейшло до рук опозиції.

Серед військового керівництва РФ спостерігається криза. У соціальних мережах поширюється інформація про відставку командувача російського контингенту генерала Кісєля, а полковника Байкулова – відповідальний за спецпризначенців, викликано до Москви для пояснень через значні втрати особового складу та техніки в Алеппо.

Евакуація російських військових та дипломатів підкреслює масштабну кризу режиму Асада та втрачені позиції рф у регіоні, що може мати значний вплив на загальну ситуацію в Сирії.