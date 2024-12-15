Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Як стверджують розвідники, серед російських солдатів ширяться розмови про те, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.
Разом з тим, на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.
Зазначається, що залишки російського угруповання очікує на залучені до евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.
При цьому наголошується, що у суботу, 14 грудня, були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД із Чкаловська до Хмеймімі.
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