У Сирії триває виведення російського контингенту з віддалених районів. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Як стверджують розвідники, серед російських солдатів ширяться розмови про те, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

Разом з тим, на вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством.

Зазначається, що залишки російського угруповання очікує на залучені до евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі.

При цьому наголошується, що у суботу, 14 грудня, були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД із Чкаловська до Хмеймімі.