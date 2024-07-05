Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.
“Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва – виробники автотехніки, бронетехніки й всіх, хто використовує метал”, – заявив Юсов.
За його словами, це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу і воно зупинене.
“На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків постачань”, – зазначив представник ГУР.
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