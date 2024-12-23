Вантажне судно "Sparta", яке Росія направила для транспортування озброєння та техніки з Сирії, зламалося через поломку паливної трубки головного двигуна. Через несправність судно почало дрейфувати в відкритому морі поблизу Португалії. Екіпаж працює над усуненням проблеми.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що наразі залишки російського контингенту в Сирії завершили стягування з віддалених районів і знаходяться лише в двох місцях — на авіабазі в Хмеймімі та військово-морській базі в Тартусі.

Частину озброєння та техніки з порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії.

Також серед російських військових активно обговорюється нібито вимога нової влади Сирії до Москви щодо повного виведення свого військового контингенту із сирійської території, зокрема з баз у Хмеймімі та Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок, ймовірно, пов’язаний з наміром Дамаска домогтися зняття міжнародних санкцій.