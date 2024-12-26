Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації запустили на порталі War & Sanctions новий розділ під назвою "Рупори Кремля". Ця ініціатива має на меті ідентифікувати ключових російських пропагандистів, які активно сприяють інформаційній війні, що є частиною військової доктрини РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Росія використовує значні ресурси для ведення інформаційної кампанії, метою якої є дестабілізація ситуації в Україні та світі, вплив на політичні процеси та громадську думку. Наприклад, лише за перший рік повномасштабної війни телеканал Russia Today арабською мовою збільшив своє охоплення на 10 мільйонів користувачів, а в бюджет РФ на 2025 рік закладено понад 1,42 мільярда доларів на фінансування пропагандистської діяльності.

У першому списку “рупорів Кремля”, опублікованому ГУР та ЦПД, фігурують 55 осіб, серед яких:

Валерій Гергієв – диригент і близький соратник Володимира Путіна, який активно підтримує анексію Криму та війну проти України. Попри міжнародний осуд, Гергієв отримує значне фінансування від російських державних структур.

– диригент і близький соратник Володимира Путіна, який активно підтримує анексію Криму та війну проти України. Попри міжнародний осуд, Гергієв отримує значне фінансування від російських державних структур. Володимир Табак – організатор пропагандистських кампаній Міноборони РФ, відповідальний за поширення фейків про Україну та втручання у вибори в США.

– організатор пропагандистських кампаній Міноборони РФ, відповідальний за поширення фейків про Україну та втручання у вибори в США. Христина Потупчик – керівниця мережі анонімних проросійських Telegram-каналів, через які поширюється пропаганда.

– керівниця мережі анонімних проросійських Telegram-каналів, через які поширюється пропаганда. Олександр Дугін – ідеолог “русского мира”, пов’язаний із праворадикальними політиками США та Європи, його організація має філії у 29 країнах.

– ідеолог “русского мира”, пов’язаний із праворадикальними політиками США та Європи, його організація має філії у 29 країнах. Семен Пегов – воєнкор та агент російської розвідки, що дестабілізує ситуацію в українських регіонах.

– воєнкор та агент російської розвідки, що дестабілізує ситуацію в українських регіонах. Олександр Маршал – співак, який активно підтримує російську армію, виступаючи на концертах для військових.

“Вона має обличчя, які повинен знати весь світ – знати, щоб заблокувати, запровадити санкції, заборонити в’їзд, закрити банківські рахунки, припинити будь-яку співпрацю”, – заявивли в ГУР.

Цей список продовжуватимуть доповнювати новими іменами, щоб жоден пропагандист не уникнув відповідальності. Українська сторона наголошує, що таким особам немає місця в цивілізованому світі.