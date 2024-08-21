У результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” у Нижньогородській області РФ, внаслідок якого знищено 3 літаки і ще 5 пошкоджено.

Про це Укрінформу та LIGA.net повідомило джерело у воєнній розвідці.

“Унаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И”, – зазначив співрозмовник.

За інформацією ГУР, попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого уражено склад ПММ та пошкоджено літак МіГ-31К/И.

“За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24”, – заявив співрозмовник.