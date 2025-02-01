Про це йдеться у заяві пресслужби ГУР МО України.
Йдеться про заяви офіційних осіб Словаччини щодо Грузинського легіону та його командира Мамуки Мамулашвілі, якого звинуватили у спробі держперевороту у Словаччині шляхом організації масових протестів.
У ГУР повідомили, що уважно вивчили заяви, адже подібна інформація є надзвичайно серйозною загрозою для України, і визнали їх неправдивість.
“Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою Грузинський національний легіон. Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України… він, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу”, — йдеться у повідомленні.
У розвідці не згадали прізвище Мамулашвілі, але зазначили, що вказана особа “не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України”. Він припинив свій контракт з Міжнародним легіоном ГУР у квітні 2023 року та не поновлював його.
“ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці… Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо — за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди”, — наголошують в ГУР.
Нагадаємо, що напередодні словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що командир “Грузинського легіону” нібито планував переворот у Словаччині.
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