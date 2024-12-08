Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
У розвідці зазначають, що стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.
“Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку”, ― йдеться у повідомленні.
Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази “Хмеймім”.
Наразі у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
Як зазначають в ГУР, найближчим часом є ризик втрати Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі.
“Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході”, ― вважають у розвідці.
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