Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

У розвідці зазначають, що стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки. 

“Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку”, ― йдеться у повідомленні. 

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази “Хмеймім”. 

Наразі у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. 

Як зазначають в ГУР, найближчим часом є ризик втрати Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі. 

“Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході”, ― вважають у розвідці.

  • У ЦПД оцінили вплив повалення режиму сирійського диктатора Асада на хід війни в Україні
  • Сибіга відреагував на повалення режиму Башара Асада у Сирії
  • Ізраїль завдав численних авіаударів по Сирії: під атакою перебувають склади зі зброєю та військові заводи