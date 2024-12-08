У неділю, 8 грудня, із сирійської військово-морської бази у Тартусі в Середземне море вийшли фрегат “Адмірал Григорович” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженер Трубін” Північного флоту РФ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

У розвідці зазначають, що стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

“Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку”, ― йдеться у повідомленні.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази “Хмеймім”.

Наразі у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

Як зазначають в ГУР, найближчим часом є ризик втрати Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі.

“Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході”, ― вважають у розвідці.