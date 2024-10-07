Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Корабель базувався в місті Балтійськ і мав вирушити на бойове чергування, проте зазнав серйозних пошкоджень.

«Через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: “[Александр] Обухов” захлинувся», — повідомляє ГУР.

Як зазначається, російський тральник тепер став на капітальний ремонт.

«Це може виявитись серйозною проблемою: пошкоджений двигун М-503 — доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та коштовний. Цікаво, що виведений із ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург», — додали в розвідці.

«Александр Обухов» уже другий пошкоджений корабель Балтійського флоту РФ за останні пів року. У квітні 2024 року під час операції ГУР під назвою «Рибалка» був виведений з ладу ракетний катер «Серпухов».