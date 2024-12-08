Зникнення з моніторингових радарів літака на борту якого, за припущенням, перебував сирійський диктатор Башар Асад ніщо інше як російська операція прикриття.

Про це заявило Головне управління розвідки МО України.

“Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб”, — зазначають у розвідці.

В ГУР вважають, що втрата сигналу літака Асада з радарів, скоріш за все, повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

Раніше ГУР повідомляло про те, що із сирійської військово-морської бази у Тартусі в Середземне море вийшли фрегат “Адмірал Григорович” Чорноморського флоту РФ та вантажне судно “Інженер Трубін” Північного флоту РФ.