Під удар українських кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони потрапили Банк Росія, Тінькофф банк та Газ банк. Користувачі цих фінустанов скаржаться на неможливість скористатися онлайн-сервісами та здійснити платежі через кабінет.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в українській розвідці.

Зазначається, що в результаті спецоперації було порушено роботу найбільших банківських установ Росії, які забезпечують діяльність окупаційних військ.

Співрозмовник в розвідці розповів, що під кіберудар потрапили відомі фінустанови країни-агресора: Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк та платіжна система “СБП”.

“Користувачі в багатьох російських регіонах скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися особистим кабінетом, припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що 7 вересня, у День розвідки кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію у РФ, розмістивши на місцевих сайтах оригінальну вітальну листівку.

Нагадаємо, у липні українська розвідка та кіберволонтери атакували близько сотні вебресурсів росіян. Кібератаку спрямували на те, аби знищити внутрішню інформацію компаній. В ГУР зазначили, що йдеться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.