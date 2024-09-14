Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в українській розвідці.
Зазначається, що в результаті спецоперації було порушено роботу найбільших банківських установ Росії, які забезпечують діяльність окупаційних військ.
Співрозмовник в розвідці розповів, що під кіберудар потрапили відомі фінустанови країни-агресора: Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк та платіжна система “СБП”.
“Користувачі в багатьох російських регіонах скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися особистим кабінетом, припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, – йдеться у повідомленні.
Додамо, що 7 вересня, у День розвідки кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію у РФ, розмістивши на місцевих сайтах оригінальну вітальну листівку.
Нагадаємо, у липні українська розвідка та кіберволонтери атакували близько сотні вебресурсів росіян. Кібератаку спрямували на те, аби знищити внутрішню інформацію компаній. В ГУР зазначили, що йдеться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.
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