Фахівці Головного управління розвідки України успішно здійснили кібератаку на системи російського Газпромбанку, який перебуває під санкціями та входить до трійки найбільших фінансових установ РФ.

Про це повідомляє NV, посилаючись на власне джерело у спецслужбах.

Унаслідок DDOS-атаки клієнти банку втратили можливість користуватися онлайн-банкінгом і мобільними додатками. Сотні тисяч росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через непрацюючі сервіси банку.

Крім того, атака вплинула на функціонування терміналів Газпромбанку по всій країні. Зокрема, в громадському транспорті міст Томськ і Воронеж перестали працювати термінали оплати проїзду. У Самарській філармонії через збої продаж квитків здійснювався виключно за готівку в касах, оскільки оплата онлайн і картками була недоступна.

Російські медіа підтвердили, що сайт Газпромбанку перестав відкриватися на території Німеччини та Франції. Окрім того, мобільний додаток банку також не функціонував.