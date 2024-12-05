Про це повідомляє NV, посилаючись на власне джерело у спецслужбах.
Унаслідок DDOS-атаки клієнти банку втратили можливість користуватися онлайн-банкінгом і мобільними додатками. Сотні тисяч росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через непрацюючі сервіси банку.
Крім того, атака вплинула на функціонування терміналів Газпромбанку по всій країні. Зокрема, в громадському транспорті міст Томськ і Воронеж перестали працювати термінали оплати проїзду. У Самарській філармонії через збої продаж квитків здійснювався виключно за готівку в касах, оскільки оплата онлайн і картками була недоступна.
Російські медіа підтвердили, що сайт Газпромбанку перестав відкриватися на території Німеччини та Франції. Окрім того, мобільний додаток банку також не функціонував.