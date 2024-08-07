Спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили спецоперацію на тимчасово окупованій Тендрівській косі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що спецпризначенці здійснили спецоперацію вночі 6 серпня. Десантна група висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

“Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється”, — пишуть у розвідці.

Натомість українські воєнні розвідники, виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, відійшли без втрат.

“Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває”, — зазначили у розвідці.

Тендрівська Коса — довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.