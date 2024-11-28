Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України в Telegram.
Зазначається, що РЛС 48Я6-К1 “Підльот” відіграє ключову роль у виявленні повітряних цілей на низьких висотах навіть у складних умовах. Окрім цього, станція забезпечує цілевказівки для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
“Знищена радіолокаційна станція є важливим елементом російської системи ППО. Її ліквідація завдасть ворогу значних втрат”, – заявили в ГУР.
Розвідка зазначає, що вартість цієї мобільної станції становить приблизно 5 мільйонів доларів. Операція стала черговим ударом по можливостях російської армії в тимчасово окупованому регіоні.
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