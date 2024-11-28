28 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно знищило російську мобільну радіолокаційну станцію "Підльот" у районі населеного пункту Котовське, що на заході тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України в Telegram.

Зазначається, що РЛС 48Я6-К1 “Підльот” відіграє ключову роль у виявленні повітряних цілей на низьких висотах навіть у складних умовах. Окрім цього, станція забезпечує цілевказівки для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

“Знищена радіолокаційна станція є важливим елементом російської системи ППО. Її ліквідація завдасть ворогу значних втрат”, – заявили в ГУР.

Розвідка зазначає, що вартість цієї мобільної станції становить приблизно 5 мільйонів доларів. Операція стала черговим ударом по можливостях російської армії в тимчасово окупованому регіоні.