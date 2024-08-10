У ніч на 9 серпня поблизу Чорноморського в Криму українські спецпризначенці знищили швидкісний катер типу “Тунєц” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.

Про це повідомляє ГУР МО.

Внаслідок операції українських розвідників було пошкоджено три російські плавзасоби, тип яких наразі встановлюється. Це не перший випадок ураження суден біля берегів Криму, оскільки раніше було знищено два та пошкоджено ще два судна такого ж типу.

Російські швидкісні катери використовувалися для патрулювання та логістики в акваторії Криму. ГУР України висловило подяку громадянам, які підтримали благодійний проєкт “Маґури для ГУР”.

Міжнародні експерти визнали дрон MAGURA V5 найефективнішим у війні, за допомогою якого було уражено 18 російських суден, з яких дев’ять знищено.