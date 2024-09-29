Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в етері телемаратону.
Черняк зазначив, що мета операції полягала в покращенні логістики та забезпечення українських військ на Харківщині. Звільнення заводу створює умови для подальших успішних контрнаступів та звільнення окупованих територій.
За його словами, втрата заводу стала серйозним ударом для російських сил, які зазнали значних втрат. Черняк підкреслив, що командування окупантів своїми діями фактично прирекло солдатів на безглузду загибель.
«Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор», — додав він.
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