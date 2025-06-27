Український гурт «Пророки» представив нову композицію під назвою «Вітер». Пісню присвячено Повітряним силам України та всім, хто щодня боронить небо над нашою державою.

Як зазначив у коментарі для “Межі” барабанщик гурту Віктор Березенко, у композиції йдеться про відчуття свободи, легкості та польоту. Музиканти намагалися передати внутрішній діалог людини з небом: відчуття, яке, на переконання виконавця, можуть зрозуміти тільки пілоти.

«Це пісня про політ, про легкість, про стан, який неможливо пережити на землі. Коли ти в небі, ти ніби говориш із ним, просиш навчити тебе літати», – розповідає Березенко.

Музикант підкреслює, що «Вітер» – не просто пісня про небо, а про глибинне прагнення душі до свободи:

«Ми не маємо крил, але всередині ми завжди хочемо літати. Цей трек – про внутрішній світ, який десь за хмарами».

Нова робота гурту суттєво відрізняється від попереднього треку «Новий день», який, як зазначає Віктор, був «оглушливим ударом», емоційно насиченим і драйвовим.

«Це була наче вантажівка, яка мчить з гори: енергія, напруга, все одразу. А “Вітер” більш мелодійний, медитативний, співочий. Він про мрії», – каже музикант.

Кожна композиція «Пророків», за словами Березенка, має свою присвяту. Так, «Новий день» був створений на честь бійців 3-ї штурмової бригади, а «Вітер» – данина поваги українським пілотам. І надалі гурт планує продовжувати цю традицію.

«Ми не робимо музику просто так. У кожному треці – сенс, емоція, адресованість. Ми хочемо привертати увагу до важливих, людяних, патріотичних тем. Це наш спосіб говорити з людьми», – зазначив Віктор Березенко.

Пісня «Вітер» увійде до нового альбому гурту, презентацію якого заплановано на осінь. За словами музиканта, залишилося доробити ще три композиції. Всі вони будуть «мелодійними, глибокими й наповненими змістом».