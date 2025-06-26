Гуцульське мосяжництво визнано нематеріальною культурною спадщиною України

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про внесення гуцульських традицій мосяжництва з чотирьох районів Івано-Франківщини до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства.

Згідно з наказом № 50, виданим 25 червня 2025 року, гуцульське мосяжництво отримало статус нематеріальної культурної спадщини в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На Прикарпатті це стосується Верховинського, Косівського, Коломийського та Надвірнянського районів.

“Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.” – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Цей важливий крок сприятиме збереженню унікальних традицій гуцульського мосяжництва, яке є невід’ємною частиною культурної ідентичності цього регіону.