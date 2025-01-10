Укрпошта представила першу марку в цьому році під назвою "Iʼm fine", яка відтворює однойменну інсталяцію. Тираж нового поштового випуску становить 500 тисяч екземплярів.

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

“Це про всіх нас, всіх українців, які під безупинними обстрілами, попри втрати та біль, часом у темряві укриттів, але завжди зі світлом у собі, на звичне “як ти?” відповідають містким: “I’m fine”. І “I’m Fine :)” говорить наша нова марка, на якій відтворено однойменну інсталяцію, що була представлена на культовому Burning Man у США влітку 2024 року”, — зазначив Смілянський.

Він наголосив, що цей випуск є першим у 2025 році й в цьому є деякий символізм.

“Символічно, що перший поштовий випуск 2025-го називається саме так. Хочу побажати, щоб всі ми під час запуску різдвяної марки 2025 року наприкінці грудня могли теж сказати, що почуваємося «fine». Усупереч усьому”, — додав гендиректор Укрпошти.

Передзамовлення нової марки вже відкрито в інтернет-магазині поштового оператора, а з 16 січня її можна буде купити у відділеннях Укрпошти та у філателістичних крамницях.