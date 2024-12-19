Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у дискусіях щодо ймовірного розміщення миротворчих сил на території України. Зокрема, це питання обговорювалося під час його зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Брюсселі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Що стосується миротворців, ми проговорювали з Емманюелем його давніші ідеї. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі”, – зазначив президент.

За його словами, наразі йдеться про складний і багатосторонній процес, деталі якого залишаються конфіденційними. Зеленський також позитивно оцінив комунікацію Макрона з іншими світовими лідерами щодо цього питання.

“Я позитивно сприймаю, що Емманюель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей щодо цього”, – додав він.

Очікується, що продовження цих переговорів визначить подальші кроки для зміцнення безпеки України за підтримки міжнародної спільноти.