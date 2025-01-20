Про це Трамп заявив під час інавгураційної промови в Ротонді Капітолію, де він склав присягу.
Окрім цього, президент зазначив, що прагне змінити назву гори Деналі назад на Мак-Кінлі, а також заявив про бажання “забрати назад” Панамський канал.
“Я хочу бути миротворцем та об’єднувачем. Ми змінюємо назву Мексиканської затоки на затоку Америки. Ми повертаємо собі Панамський канал”, — заявив Трамп.
- Трамп офіційно став 47-м президентом США
- Вперше за 20 років інавгурація Трампа пройде в приміщенні: стала відома причина
- Путін привітав Трампа і заявив, що готовий до переговорів