47-й президент США Дональд Трамп під час своєї першої заяви на посаді оголосив, що має намір перейменувати Мексиканську затоку на затоку Америки.

Про це Трамп заявив під час інавгураційної промови в Ротонді Капітолію, де він склав присягу.

Окрім цього, президент зазначив, що прагне змінити назву гори Деналі назад на Мак-Кінлі, а також заявив про бажання “забрати назад” Панамський канал.

“Я хочу бути миротворцем та об’єднувачем. Ми змінюємо назву Мексиканської затоки на затоку Америки. Ми повертаємо собі Панамський канал”, — заявив Трамп.