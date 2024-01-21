“Я на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей. Не тому що мені хочеться відповісти і комусь сподобатись.

Це не тільки життя, життя – це перше, а друга історія – це відповідні дії, відповідні операції. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, для того щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати. Третє – я хотів би вам сказати – це ще гроші.

Як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу щоб всі розуміли. Всі ці заробітні плати для наших військових, на мобілізацію – все це дає український бюджет.

Тому коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит і потрібно правильно все рахувати.“, – Володимир Зеленський в інтервʼю британському телеканалу Channel 4 News