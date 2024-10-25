Європейський Союз, США і Велика Британія затвердили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він заявив, що ЄС надасть до 35 млрд євро, США – до 20 млрд доларів, а Велика Британія – 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

“Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року.Російські гроші фактично будуть направлені на підтримку України. На фінансування наших найважливіших потреб в обороні, відновленні, підтримці наших людей.”, – сказав міністр.

Шмигаль додав, що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів. За його словами, ці гроші мають бути використані для повного відновлення нашої держави після руйнувань, спричинених війною.