Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон після засідання суду, на якому ухвалили рішення про його тримання під вартою, заявив, що до смерті громадської діячки не причетний.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє “РБК-Україна”.

Підозрюваний стверджує, що з “Фаріон нічого не робив” та “нікого не вбивав”. На запитання, як він ставиться до Ірини Фаріон, хлопець відповів – “не знаю”.

Своє ставлення до неонацистських рухів юнак відмовився коментувати, оскільки він нібито “не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання”.

Також журналісти попросили підозрюваного прокоментувати своє ставлення до Росії.

“Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, – ред.), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно”, – сказав хлопець.

Журналісти запитували його також про деталі візиту до Львова, однак підозрюваний не пояснив мети відвідин міста, зазначивши, що “Львів місто дуже цікаве, тут немає того відчуття совка”.

Також хлопець розповів, що він “замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного”. Усіх інших речей, які були на підозрюваному, він, мовляв, не купував.

Нагадаємо, що суд відправив підозрюваного у вбивстві Фаріон під варту на два місяці без права внесення застави.