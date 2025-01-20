Новобраний президент США Дональд Трамп виступив із промовою у Вашингтоні та окреслив ключові пріоритети майбутнього президентського терміну. Зокрема, під час виступу він пообіцяв зупинити війну в Україну.

Про це пише CNN.

“Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні”, — заявив Трамп.

Трамп взяв на себе заслугу за нещодавнє досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

“Цього тижня ми досягли грандіозної угоди про припинення вогню як першого кроку до міцного миру на Близькому Сході. І ця угода могла відбутися лише внаслідок нашої історичної перемоги у листопаді”, – сказав президент.

Він також зазначив, що тимчасове перемир’я дозволило звільнити заручників.

Також Трамп пообіцяв радикальні зміни відразу після інавгурації.

“Кожен радикальний і дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу”, – підкреслив він.