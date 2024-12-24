Олександр Якущенко, 18-річний хлопець, депортований із Херсонської області до Росії під час окупації, вчинив самогубство через відчуття непотрібності та складні стосунки з прийомною родиною.

Про це повідомляє російське видання Важливі історії.

Тіло Олександра Якущенка, який перебував у прийомній родині в Краснодарському краї, знайшли будівельники поблизу його нового будинку. Хлопець повісився, не залишивши записки, однак перед цим надіслав друзям голосове повідомлення, в якому поділився своїми переживаннями.

“Я там нікому не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся. Якби мене не було, ні в кого б, н**уй, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би”, – поділився Олександр у своєму останньому зверненні до друзів.

Глава прийомної родини, Олександр Лукашенко, підтвердив факт самогубства, проте не надав чіткого пояснення причин. За його словами, тіло хлопця виявили за кілька кілометрів від будинку, де той проживав майже рік.

“Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітня дитина. Він просто у нас жив”, – зазначив Лукашенко.

Друзі Олександра розповіли, що хлопець тривалий час почувався самотнім і непотрібним у новій родині. Восени 2022 року його разом із семи іншими дітьми примусово вивезли з дитячого будинку в селі Токарівка, що на Херсонщині, до Росії під час окупації регіону.

За словами очевидців, депортація мала руйнівний вплив на психічний стан хлопця, а відсутність підтримки лише погіршила ситуацію. Трагедія стала ще одним нагадуванням про складні наслідки примусового переміщення дітей з окупованих територій.