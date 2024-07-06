Президент Сполучених Штатів Джо Байден у своєму першому телевізійному інтерв’ю після дебатів заявив, що він є тим, «хто зупинив» Путіна.

Про це пише АВС.

“Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна”, — сказав президент США.

Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства. Він також заявив, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що «кожного дня» проходить когнітивний тест.

“Я щодня проходжу повне неврологічне обстеження. І я пройшов повний медогляд”, — сказав президент США.

Також Байден спілкуючись із журналістом розкритикував свого опонента на виборах Дональда Трампа і назвав його “патологічним брехуном”