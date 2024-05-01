Цим ветеран поділився в соцмережах.

“Дуже сильно жалкую, що взагалі підійшов на вулиці до народного депутата ВР України Миколи Тищенка, “котлети” впродовж діалогу з яким я відчував себе сміттям, показуючи військовий документ і слухаючи, що я не військовий”, — написав Лелека.

На відео герой підійшов до Тищенка та спитав, чому той не підтримує акції на підтримку полонених. Він відповів, що його туди не запрошували. Далі розмова пішла про допомогу родинам полонених.

За словами колишнього військового, діалог між ними несподівано переріс у неприємну ситуацію, коли ветеран був висміяний народним депутатом.

“Нажаль я зробив помилку і вимкнув камеру сподіваючись на адекватний діалог, після чого мені було сказано: «Я можу все на відміну від тебе». Я сказав якщо можете все — то поверніть хлопців. Микола Тищенко вже, з його слів, повернув 15 військовополонених і сказав, що вже може прирівнюючи себе до господа Бога”, — йдеться в пості Лелеки.

Колишній захисник України вказав, що Тищенко заявив про свої “великі можливості” у поверненні військовополонених, використовуючи це як аргумент у діалозі.

Відзначається, що ветеран сподівався на конструктивний діалог, але замість цього отримав негативне ставлення.

Цей інцидент привернув увагу громадськості та викликав обговорення щодо ставлення народних депутатів до громадян, особливо до ветеранів та учасників бойових дій.