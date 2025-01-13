Десять років тому, 13 січня 2015 року, в районі Волновахи російські окупанти обстріляли автобус "Златоустівка — Донецьк". Окупанти випустили понад 40 снарядів. Один із них розірвався поруч з автобусом, що спричинило масові жертви серед мирних пасажирів.

Про це нагадав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Унаслідок атаки десять років тому загинули 12 людей, ще 18 були поранені.

Цей жахливий акт тероризму викликав широкий міжнародний резонанс. Обстріл був кваліфікований як теракт.

У багатьох містах України пройшли мирні акції під гаслом “Я — Волноваха”.