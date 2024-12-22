Про це політик сказав під час свого виступу у Феніксі.
“Я бачив ці божевільні війни, в яких ми перебуваємо. Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож ми маємо зачекати на це, але ми маємо закінчити цю війну”, – сказав Трамп.
Також він підкреслив, що цієї “жахливої війни”, яка забрала життя “мільйонів солдатів” ніколи б не сталося, якби він був президентом.
“Ця війна жахлива, жахлива – солдати, кількість вбитих солдатів, це пласка рівнина, і кулі летять, і це потужні кулі, потужні гармати, і єдине, що може їх зупинити – це людське тіло. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Мільйони солдатів вже загинули. Мільйони. Ми збираємося… Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було”, – заявив Трамп.
Він пообіцяв за свого президентства покласти край російсько-українській війні і конфлікту на Близькому Сході.
“Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я обіцяю, що не допущу Третьої світової війни”, – зазначив Трамп.
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