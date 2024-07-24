Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський дав інтерв’ю The Guardian, в якому розповів про ситуацію на фронті, мобілізацію, удари по території РФ та перспективи України на полі бою.

Перевага ворога

У росіян більше всього: танків, бойових машин піхоти, солдатів. Як зазначив Сирський, їхні початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 000, а до кінця 2024 року їхня чисельність має досягти 690 000 чоловік.

“Що стосується техніки, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь”, — сказав він.

З 2022 року кількість російських танків “подвоїлася” – з 1 700 до 3 500. Артилерійські системи потроїлися, а бронетранспортери зросли з 4 500 до 8 900.

“Противник має значну перевагу у силах і засобах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому плані”, — сказав Сирський.

Саме ця перевага в людях і техніці пояснює останні події на полі бою.

Спроби росіян захопити Харків та сусідню Сумську область

Сирський зазначив, що цілком реально зупинити просування Росії. За його словами, досить часто “стійкі та героїчні” українські підрозділи перемагали більші угруповання ворога.

Як приклад він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область. Він повідомив, що операція провалилася. Бої тривають, але, за його словами, спроба Путіна створити так звану “санітарну зону” поруч з російським кордоном і Бєлгородською областю була зірвана.

Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не бажає “досягати цілей за будь-яку ціну” або кидати своїх людей у “безглузді м’ясні штурми”. Саме через це часом доводилося відходити.

“Ми не захищаємо руїни, стоячи на смерть”, — сказав Сирський.

Деокупація

Україна має плани повернення тимчасово окупованого Криму, який Росія незаконно анексувала понад 10 років тому.

“Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти… щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають”, — сказав Сирський.

Втрати ворога

Сирський зазначив, що втрати Кремля “втричі” більші за українські, а на окремих напрямках “навіть більше”.

У лютому Володимир Зеленський заявив, що з 2022 року загинула 31 тисяча українських військовослужбовців. Сирський відмовився оновити цю цифру зауваживши, що втрати є “делікатними” і це тема, яку Москва може використати.

Мобілізація

Мобілізація потрібна, щоб поповнити резерви і створити нові бригади.

“Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були”, – сказав головком.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.