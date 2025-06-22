МАГАТЕ скликає екстрене засідання через удари США по ядерних об'єктах Ірану

Як повідомляє Twitter-акаунт Рафаеля Гроссі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про проведення термінового засідання Ради директорів у зв’язку з ескалацією ситуації на Близькому Сході. Це засідання заплановане на 23 червня.

У своєму повідомленні в соціальних мережах він підкреслив:

“З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керівників МАГАТЕ на завтра (23 червня – ред.).” – Рафаель Гроссі

22 червня МАГАТЕ повідомило, що після авіаударів США по трьох ядерних об’єктах в Ірані не було зафіксовано підвищення рівня радіації за межами цих об’єктів.

В ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, зазначивши, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.