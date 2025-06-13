Гроссі закликає до стриманості після атак Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану

Як заявляє голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)

Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), висловив занепокоєння щодо нещодавніх атак Ізраїлю на ядерні об’єкти в Ірані. Він закликав усі сторони проявити “максимальну стриманість”, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. Гроссі зазначив, що МАГАТЕ підтримує зв’язок з іранськими органами ядерної безпеки для оцінки стану ядерних об’єктів та їхнього впливу на безпеку.

У своїй заяві, зробленій 13 червня, Гроссі підтвердив, що іранські органи підтвердили факт атаки на об’єкт зі збагачення в Натанзі. Проте, за інформацією іранської сторони, рівень радіації в цьому районі залишається в межах норми. Також було зазначено, що інші об’єкти, такі як Ісфахан та Фордо, не постраждали від ізраїльських атак.

“Я неодноразово заявляв, що ядерні об’єкти ніколи не повинні піддаватися нападам, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу.” – Рафаель Гроссі

Гроссі підкреслив, що такі напади можуть мати серйозні наслідки для ядерної безпеки, а також для регіонального та міжнародного миру. Він знову закликав до стриманості, зазначивши, що військові дії, які загрожують безпеці ядерних об’єктів, можуть призвести до серйозних наслідків для Ірану та сусідніх країн.

“Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації. Я ще раз наголошую, що будь-які військові дії, які ставлять під загрозу безпеку ядерних об’єктів, загрожують серйозними наслідками для народу Ірану, регіону та інших країн.” – Рафаель Гроссі

Гроссі також нагадав про резолюції Генеральної конференції, які засуджують військові напади на ядерні об’єкти, підкреслюючи, що такі дії є порушенням міжнародного права. Він зазначив, що збройні напади можуть призвести до радіоактивних викидів, які матимуть серйозні наслідки як для країни-агресора, так і для сусідніх держав.

МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією і готове надати технічну допомогу. Гроссі повідомив про свою готовність відвідати Іран для оцінки ситуації та забезпечення безпеки ядерних об’єктів.

“Я повідомив відповідним органам влади про свою готовність якомога швидше вирушити до Ірану для оцінки ситуації та забезпечення безпеки, захисту та нерозповсюдження зброї масового ураження.” – Рафаель Гроссі

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Після атаки низка країн закрила свій повітряний простір, що свідчить про загострення ситуації в регіоні.