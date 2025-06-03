Візит Рафаеля Гроссі до України: підтримка ядерної безпеки та енергетики

Як повідомляє Twitter-акаунт Рафаеля Гроссі

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України, де зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Про це Гроссі повідомив на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

“Розпочав свій 12-й візит до України з лютого 2022 року, підтверджуючи підтримку МАГАТЕ країни.” – Рафаель Гроссі

Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з відновленням енергетичної інфраструктури України. Зокрема, Гроссі та Галущенко розглянули можливості допомоги Агентства у будівництві нових блоків на Хмельницькій АЕС, ремонті Чорнобильської АЕС та оцінці стану підстанцій.

Гроссі також зазначив, що активно співпрацює з Україною та Росією щодо ротації персоналу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, що свідчить про постійну увагу до ситуації в регіоні.

Цей візит не є першим для генерального директора МАГАТЕ з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його поїздки мають на меті не лише контроль за ядерною безпекою в умовах війни, але й підтримку української атомної енергетики, яка є критично важливою для забезпечення країни електроенергією.

МАГАТЕ в Україні з 2022 року

З моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року МАГАТЕ активно займається моніторингом ситуації на українських атомних електростанціях, зокрема на Запорізькій АЕС, яка наразі під контролем РФ. Агентство створило постійні місії на всіх українських АЕС, включаючи Рівненську, Південноукраїнську, Хмельницьку та Чорнобильську, щоб забезпечити дотримання стандартів ядерної безпеки.

Внаслідок масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру, особливо в зимовий період 2022–2023 та навесні 2024–2025 років, Україна зазнала значних втрат. Були виведені з ладу підстанції, теплові електростанції та лінії електропередач, що призвело до періодичних відключень електроенергії та зниження потужностей енергосистеми.