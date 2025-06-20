Пошкодження іранського ядерного об'єкту в Хондабі після ударів Ізраїлю – МАГАТЕ

Оновлену інформацію агентство оприлюднило у соцмережі Х у п’ятницю, 20 червня, як повідомляє акаунт МАГАТЕ у Twitter

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про виявлення пошкоджень у важливих будівлях іранського ядерного об’єкту в Хондабі, який раніше був відомий як Арак. Це відкриття стало несподіванкою, оскільки раніше агентство не отримувало інформації про будь-які ушкодження на заводі з виробництва важкої води.

Оновлені дані були опубліковані в соціальній мережі Х 20 червня. У повідомленні йдеться:

“Як згадувалося у вчорашньому оновленні, хоча пошкодження заводу з виробництва важкої води в Хондабі спочатку не було помітним, пізніше Агентство оцінило, що ключові будівлі на об’єкті були пошкоджені, включаючи дистиляційну установку.”

19 червня МАГАТЕ також повідомило про ураження дослідницького реактора на важкій воді, який наразі перебуває на стадії будівництва. Оскільки реактор не працював і не містив ядерного матеріалу, радіологічних наслідків не було. На той момент додаткових пошкоджень на об’єкті не виявили.

Згідно з інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у четвер вранці ізраїльські військові завдали ударів по численних іранських військових та ядерних об’єктах. Серед цілей був і ядерний реактор у Араку, де було зруйновано захисну конструкцію, що є критично важливою для виробництва плутонію, який використовується у ядерній зброї.

Ізраїль також атакував об’єкт у Натанзі, який, за їхніми даними, використовується для розробки ядерної зброї. Там зберігаються унікальні компоненти та обладнання, що сприяють розвитку ядерної програми Ірану.

Крім того, удари були спрямовані на виробництво сировини та частин для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів, радарні установки та інші елементи оборонної інфраструктури Ірану.

Передісторія та реакція

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, пов’язаних із збагаченням урану та військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях” і що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що серйозних пошкоджень не зазнав.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.