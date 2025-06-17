МАГАТЕ підтверджує удари Ізраїлю по підземному заводу збагачення урану в Ірані

Як повідомляє Twitter-акаунт МАГАТЕ

17 червня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило інформацію про виявлення ознак «прямого впливу» на підземну частину іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі, що стало наслідком атак з боку Ізраїлю. Ці дані були опубліковані в дописі агентства у соціальній мережі Х.

У своєму повідомленні МАГАТЕ зазначило:

«На основі подальшого аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зібраних після п’ятничних атак, МАГАТЕ виявило додаткові елементи, які вказують на прямий вплив на підземні цехи зі збагачення урану в Натанзі». – МАГАТЕ

Експерти агентства також повідомили, що подібних змін на інших об’єктах, таких як Ісфахан і Фордо, не зафіксовано.

Нагадаємо, що 13 червня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі інформував Раду безпеки ООН про те, що «надземна частина установки зі збагачення палива, де Іран виробляв уран, збагачений до 60%, була зруйнована». Він також уточнив, що «немає жодних ознак фізичного удару по підземному каскадному залу, в якому розташована частина експериментальної установки зі збагачення палива і основна установка зі збагачення палива».

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши удари по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Після атак кілька країн закрили свій повітряний простір. У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.