Повторювані вибухи та постріли на Запорізькій АЕС – звіт МАГАТЕ

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ

5 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що команда спостерігачів, яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), зафіксувала повторювані постріли. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті МАГАТЕ.

Спостерігачі зафіксували щонайменше п’ять вибухів між 11:30 та 13:45 за місцевим часом. Кожен вибух супроводжувався стріляниною, ймовірно, спрямованою на безпілотники, які намагалися атакувати навчальний центр станції.

“Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захисту, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися.” – Рафаель Гроссі

Адміністрація АЕС повідомила представникам МАГАТЕ, що всі випадки були пов’язані з “нейтралізацією безпілотників”. Однак у заяві не уточнювалося, звідки ці безпілотники, і не надходило інформації про пошкодження об’єкта.

МАГАТЕ зазначає, що це вже четвертий випадок з початку року, коли безпілотники атакують навчальний центр, розташований на території станції. У квітні міжнародні експерти, які працюють на ЗАЕС, були змушені залишитися вдома через гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року знаходиться під контролем російських військових. На території станції розміщено військову техніку та боєприпаси. Водночас російські війська обстрілюють саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, що призводить до відключення енергоблоків, звинувачуючи у цьому Збройні сили України.

На початку жовтня 2022 року президент Росії Володимир Путін доручив передати Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Також була створена компанія для управління станцією. В “Енергоатомі” назвали це рішення “нікчемним” і підкреслили, що для ЗСУ рішення Росії про “приєднання” українських територій і ЗАЕС не має жодного значення.