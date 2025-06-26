США знищили центрифуги на іранському ядерному об'єкті Фордо – МАГАТЕ

Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що центрифуги на іранському ядерному об’єкті Фордо більше не працюють після ударів, завданих США. За його словами, ці удари досягли своїх цілей, знищивши ядерні об’єкти в Ірані.

Гроссі зазначив, що агенція змогла зробити точні висновки про наслідки бомбардування, спираючись на супутникові знімки та технічні характеристики об’єкта, а також типи використаної зброї.

“Враховуючи потужність цих бомб і технічні характеристики центрифуг, ми знаємо, що вони більше не працюють, просто через вібрацію, яка завдає серйозних фізичних пошкоджень.” – Рафаель Гроссі

Він також додав, що, ймовірно, США влучили саме в зал зі збагачення урану на заводі Фордо.

“Я дуже добре знаю цей завод, це мережа тунелів із різними видами діяльності. Те, що ми бачили на фотографіях, більш-менш відповідає залу збагачення, саме його уразили.” – Рафаель Гроссі

Напередодні парламент Ірану ухвалив рішення про призупинення співпраці з МАГАТЕ, що свідчить про загострення ситуації.

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі заявили, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже раніше ставали цілями атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

У відповідь на удари США, 23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході. За даними ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що система протиповітряної оборони перехопила ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний обстріл, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також запевнив, що серед американських військових немає постраждалих.