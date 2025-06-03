МАГАТЕ спростувало запуск Запорізької АЕС Росією – заяви Гроссі

За даними міжнародної організації Greenpeace Ukraine, РФ готується до перезапуску ЗАЕС

3 червня 2025 року під час пресконференції в Києві генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що наразі в організації немає підтверджених доказів намагань Росії запустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Гроссі зазначив, що інформація про будівельні роботи на станції надходить не з Росії, а від інших міжнародних експертів, проте ці дані є спекулятивними.

“Нам відома деяка інформація про це, яка надходить не з Росії, а від інших світових експертів. Вона вказує на те, що проводяться будівельні роботи. Це дуже спекулятивно. У нас немає жодних доказів того, що це відбувається на цей момент. Коли навколо великого ядерного об’єкта ведуться активні бойові дії, військові операції, звичайно, не рекомендується запускати ядерну електростанцію.”

Він також підкреслив, що для повноцінного запуску ЗАЕС, яка не працює вже понад три роки через окупацію та війну, необхідно провести ретельну оцінку безпеки.

“Будь-який ядерний об’єкт, який не працював понад три роки, потребує дуже серйозного аналізу всіх частин, усіх компонентів, щоб побачити, наскільки він придатний для експлуатації. Тож, я думаю, доведеться пройти кожен крок, і це займе досить багато часу.”

Гроссі додав, що перед запуском станції необхідно провести технічну оцінку для визначення потреби в ремонті або заміні окремих елементів.

Під час свого 12-го візиту в Україну Гроссі не зміг відвідати ЗАЕС, але наголосив на важливості роботи місії МАГАТЕ на станції.

“Я хотів би поїхати (на ЗАЕС – ред.) якомога швидше. Я був там п’ять разів. Цього разу, на жаль, це не вдалося. Але, як ви знаєте, що дійсно, дуже важливо, це те, що команда МАГАТЕ там. Вони продовжують роботу. Місія триває, і я сподіваюся, що зможу відвідати цю атомну станцію.”

Гроссі прибув до України з офіційним візитом, де зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Раніше, 27 травня, організація Greenpeace Ukraine заявила про підготовку Росії до перезапуску ЗАЕС, зокрема про будівництво нової лінії електропередач на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, з 4 березня 2022 року знаходиться під контролем російських військових, які розміщують на її території техніку та боєприпаси. Росіяни також обстрілюють станцію, завдаючи шкоди лініям електропередач і звинувачуючи у цьому Збройні Сили України.

У жовтні 2022 року президент РФ Володимир Путін доручив передати ЗАЕС у федеральну власність Росії та створив компанію для управління станцією. В “Енергоатомі” це рішення визнали нікчемним і підкреслили, що для ЗСУ воно не має юридичної сили.