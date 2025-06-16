Стан ядерних об'єктів Ірану після ізраїльських атак – звіт МАГАТЕ

Як повідомляє промова Рафаеля Гроссі МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поділився інформацією про стан ядерних об’єктів Ірану, зокрема в Натанзі, Фордо та Ісфагані, які постраждали від ізраїльських атак, що розпочалися 13 червня. Ці дані були озвучені під час надзвичайного засідання Ради керуючих, що об’єднує 35 країн, присвяченого обговоренню ситуації в Ірані.

Згідно з інформацією МАГАТЕ, рівень радіації за межами майданчика в Натанзі залишається стабільним і відповідає нормі, що свідчить про відсутність загрози для населення та навколишнього середовища. На цьому об’єкті не виявлено додаткових пошкоджень.

Проте всередині Натанзу зафіксовано радіологічне та хімічне забруднення.

“Враховуючи тип ядерного матеріалу на цьому об’єкті, можливо, що ізотопи урану, які містяться в гексафториді урану, фториді уранілу і фтористому водні, розсіяні всередині об’єкта. Випромінювання, що складається переважно з альфа-частинок, становить значну небезпеку при вдиханні або ковтанні урану.” – Рафаель Гроссі

На об’єкті у Фордо, де розташований завод зі збагачення ядерного палива, пошкоджень не виявлено.

Водночас на ядерному об’єкті в Ісфахані, внаслідок атаки в ніч на 14 червня, Ізраїль пошкодив чотири будівлі, зокрема центральну хімічну лабораторію, завод з перетворення урану, завод з виробництва реакторного палива в Тегерані та завод з переробки фториду урану в металічний уран, який ще будувався.

“Як і в Натанзі, рівні радіації за межами майданчика залишаються незмінними.”

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти, пов’язані із збагаченням урану та військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”, додавши, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що підвищення рівня радіації наразі не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, а низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликають до деескалації конфлікту на Близькому Сході.