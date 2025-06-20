МАГАТЕ підтверджує неможливість перезапуску Запорізької АЕС через загрозу ядерній безпеці

Як повідомляється в пресрелізі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 19 червня

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією, не може бути перезапущена, поки існує загроза ядерній безпеці. Цю інформацію підтвердив пресреліз Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 19 червня.

“Виходячи з обговорень на об’єкті цього тижня, очевидно, що серед усіх сторін існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця масштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на об’єкті.” – гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Згідно з даними місії МАГАТЕ, перед перезапуском будь-якого реактора на ЗАЕС необхідно вирішити питання з доступом до води зі ставка-охолоджувача та забезпеченням зовнішніх джерел живлення. Ці умови були обговорені з представниками окупованої станції та російським регулятором “Ростехнадзор”, який проводить інспекції реакторів.

Діючі ліцензії, видані українським регулятором “Держатомрегулювання”, закінчуються у грудні 2025 року та лютому 2026 року. Міжнародні спостерігачі також повідомляють про вибухи, які чутно на різних відстанях від станції, що викликає додаткові занепокоєння.

Історія окупації та присутність МАГАТЕ на ЗАЕС

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Вже 12 березня стало відомо, що контроль над об’єктом перейшов до російської компанії “Росатом”. Український персонал продовжує обслуговувати станцію під контролем Росії, при цьому їх змушують отримувати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

21 липня 2022 року російські війська перемістили важку техніку та зброю до машинної зали енергоблока №1, що суперечить міжнародним нормам безпеки атомних електростанцій.

1 вересня 2022 року на ЗАЕС прибула місія МАГАТЕ, до складу якої входять експерти з різних країн, але представників Великої Британії, США та Росії в ній немає. 7 жовтня 2022 року кількість експертів МАГАТЕ на станції була подвоєна, і з того часу там постійно працюють четверо представників організації.

9 червня 2023 року через зниження рівня води, викликане підривом Каховської ГЕС, Державна інспекція ядерного регулювання України наказала “Енергоатому” вивести в “холодний зупин” енергоблок №5. Інші енергоблоки також обмежені в експлуатації.

2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11-ту ротацію експертів на ЗАЕС, а у грудні 2023 року відбулася вже 15-та ротація. Окупанти завдали збитків на суму близько 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” перевищує 167 мільярдів гривень.